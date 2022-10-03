Новости часа: власти Литвы вместо газа закупили партию мазута для отопления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Литвы вместо газа закупили партию мазута для отопления, сообщил вице-мэр Вильнюса.

Курс евро по итогам торгов упал ниже 54 рублей. О падении свидетельствуют данные Московской биржи.

Каждый житель Подмосковья, желающий добровольно участвовать в СВО, рассматривается отдельно. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.