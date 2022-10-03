Москва и Минск заключили договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам

Минск и Москва заключили договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, а также согласовали проект договора об импортозамещении.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин встретился с главой правительства Белоруссии Романом Головченко. По словам премьера России, такая интеграция поможет противостоять давлению западных санкций. Кроме того, в рамках сотрудничества предстоит большая работа по восстановлению новых территорий России.

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