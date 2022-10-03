"Газпром" начал работу по снижению давления в неповрежденной нитке "Северного потока – 2"

"Газпром" проводит работу по снижению давления в неповрежденной нитке "Северного потока 2" и откачивает находящийся в трубе газ. Об этом сообщили в компании.

Как только будет принято решение о начале поставок, газ пойдет в газопровод. В настоящее время в местах повреждений "Северных потоков" утечки газа прекратились.

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