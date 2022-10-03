Эксперт рассказал о ситуации на рынке финансов в РФ

На последней торговой сессии в пятницу, 30 сентября, евро на Московской бирже упал до 52 рублей. Потерял позиции и доллар.

В чем причина такого резкого укрепления рубля, рассказал эксперт Владимир Дементьев.

По его словам, москвичи, вероятно, окончательно охладели к доллару и евро. Те, у кого они есть, ждут выгодного курса, чтобы продать, а те, у кого их нет, – покупать не собираются и пытаются найти альтернативу.

Эксперт уточнил, что на сегодняшний день исключительно все в рублях, а также все на карте "Мир", при этом, по словам специалиста, найти доллары и евро в Москве стало достаточно тяжело.



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