Возможное банкротство Credit Suisse может вызвать "черный понедельник" мирового рынка

Эксперты ожидают "черного понедельника" мирового финансового рынка из-за возможного банкротства Credit Suisse. О кризисе в этом швейцарском финансовом конгломерате, а также Deutsche Bank экономисты предупреждали ранее. Их акции на прошлой неделе упали до рекордных минимумов.

Уточняется, что на сегодняшний день повторяется история 2008 года, когда многолетняя политика дешевых денег привела к тому, что многие клиенты накопили большой объем долгов перед кредитными организациями.

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