Цены авиакеросина на мировом рынке достигли трехлетнего максимума

Вице-президент "Независимого топливного союза" Дмитрий Гусев рассказал о значительном росте цен на авиакеросин. Стоимость топлива достигла трехлетнего максимума.

Тенденцию связывают с новыми авианаправлениями. На следующей неделе увеличится число рейсов в Шри-Ланку, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также ряд других стран. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.