Новости регионов: ВЭФ-2025 стартовал во Владивостоке

Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал во Владивостоке. Участие в программе подтвердили свыше 70 стран. Всего на форум приехали более 7 тысяч человек из 75 государств.

В Якутии вспыхнули 15 лесных пожаров, сообщили в местном Минэкологии. Общая площадь возгораний превышает 15 тысяч гектаров, они зафиксированы в 9 районах региона. Над тушением работают почти 330 человек, также привлечена авиация.

