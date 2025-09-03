Форма поиска по сайту

03 сентября, 07:45

Экономика

Новости регионов: ВЭФ-2025 стартовал во Владивостоке

Россиянам могут начать гарантировать рабочие места в ключевых отраслях

"Новости дня": в Алтуфьевском районе открылся проект для детей "Теремок"

Россияне положили на брокерские счета почти 600 млрд рублей

Стоимость золота достигла исторического максимума

Просрочка россиян по кредитам достигла 1,5 трлн рублей

Собянин: проект "Сделано в Москве" уже три года помогает столичному бизнесу

Эксперт рассказал, будет ли девальвироваться рубль

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал во Владивостоке. Участие в программе подтвердили свыше 70 стран. Всего на форум приехали более 7 тысяч человек из 75 государств.

В Якутии вспыхнули 15 лесных пожаров, сообщили в местном Минэкологии. Общая площадь возгораний превышает 15 тысяч гектаров, они зафиксированы в 9 районах региона. Над тушением работают почти 330 человек, также привлечена авиация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

