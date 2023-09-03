"Актуальный репортаж": эксперты предупредили о дефиците лапши "Доширак" в магазинах РФ

Из магазинов может исчезнуть "Доширак". Эксперты называют причиной возможного дефицита нехватку рабочей силы.

Большинство сотрудников цехов по производству популярной китайской лапши – граждане ближнего зарубежья. Многие из них на фоне ослабления курса рубля решили покинуть РФ.

Есть ли замена бренду? И может ли возникнуть дефицит лапши быстрого приготовления? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.