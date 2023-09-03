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03 сентября, 12:45

Экономика

"Актуальный репортаж": эксперты предупредили о дефиците лапши "Доширак" в магазинах РФ

"Актуальный репортаж": эксперты предупредили о дефиците лапши "Доширак" в магазинах РФ

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"Актуальный репортаж": эксперты предрекли дефицит лапши "Доширак" в РФ

Из магазинов может исчезнуть "Доширак". Эксперты называют причиной возможного дефицита нехватку рабочей силы.

Большинство сотрудников цехов по производству популярной китайской лапши – граждане ближнего зарубежья. Многие из них на фоне ослабления курса рубля решили покинуть РФ.

Есть ли замена бренду? И может ли возникнуть дефицит лапши быстрого приготовления? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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