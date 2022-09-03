Шведский производитель бытовой техники "Электролюкс" окончательно уходит из России. Как пишут СМИ, компания заявила о продаже российского подразделения. Встраиваемая техника занимала до 15% российского рынка. На этом фоне ретейлеры пожаловались на новые резко выросшие цены на контейнерные перевозки не только из Китая, но и Турции. Они говорят о том, что это повлияет на цены в магазинах бытовой техники и электроники.

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