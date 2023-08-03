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03 августа, 22:30

Экономика

Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля

Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля

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Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля. Он будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Это третья форма национальной валюты, она будет выпускаться в дополнение к уже существующим –наличным и безналичным средствам. Старт пилотной программы – для ограниченного числа клиентов банков – планируют дать в августе. ЦБ также установил тарифы для операций с цифровыми рублями, но не будет их взимать до 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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