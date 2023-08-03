В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями

Российская экономика практически не пострадала от западных санкций. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских экономистов.

Авторы статьи отмечают, что Россия очень быстро наладила производство товаров, которые перестали поставлять из-за границы. А объемы продажи нефти и газа, несмотря на санкционные ограничения, остались на достаточно высоком уровне.

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