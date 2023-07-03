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Экономика

Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ

Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ

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Страны БРИКС могут уничтожить доллар. Об этом заявили французские СМИ.

По словам местных аналитиков, группа из пяти стран уже этим летом планирует приступить к созданию собственной единой валюты и это станет катастрофой для американской финансовой системы. Эксперты напоминают, что на страны БРИКС приходится почти половина населения планеты, четверть мирового ВВП и почти 20% торгового оборота.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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