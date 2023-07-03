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Общество

Размер годового дохода для самозанятых в РФ планируют увеличить вдвое

Размер годового дохода для самозанятых в РФ планируют увеличить вдвое

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Размер годового дохода для самозанятых хотят увеличить вдвое – до 4,8 миллиона рублей. Авторы идеи заявляют, что нынешняя сумма не менялась с января 2019 года. А с тех пор подорожание многих товаров и услуг привело к росту дохода таких россиян.

Есть такие, кто скрывает его реальные размеры, чтобы сохранить право на специальный налоговый режим – это 4 или 6%. Новый законопроект, который хотят внести в Думу, призван снизить количество теневых сделок и увеличить поступления денег в бюджет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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