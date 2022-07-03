Глава Amazon прокомментировал требование Байдена снизить цены на бензин в США

Три жителя Макеевки погибли и четверо получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ – штаб ДНР.

Джо Байден не понимает динамику рынка, призывая снизить цены на бензин в США, считает глава Amazon Джефф Безос.

Высылка дипломатов РФ из Болгарии является результатом давления ЕС, чтобы испортить отношения между странами – эксперт.

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