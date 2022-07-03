Москвичи спасаются от жары мороженым и квасом

Температура воздуха в Москве доходит до 32 градусов. Горожане спасаются от жары как могут. Так, в последнее время вырос спрос на воду, квас и мороженое. Продажи последнего в июне в 12 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Также вырос спрос на ингредиенты и посуду для приготовления мороженого в домашних условиях. Как еще жара меняет спрос на охлаждающие товары и стоит ли опасаться их дефицита? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

