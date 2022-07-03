Продажи мороженого в Москве увеличились в 12 раз

Продажи мороженого в июне выросли в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Увеличился спрос на воду и квас, а также кондиционеры.

Как еще люди спасаются от жары? Сколько сейчас стоят вентиляторы, и нет ли дефицита в магазинах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.