Продажи мороженого в июне выросли в 12 раз по сравнению с 2021 годом

Продажи мороженого в июне выросли в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Также увеличился спрос на воду и квас.

Помимо этого, из-за наступившего в Москве зноя горожане начали скупать вентиляторы и кондиционеры.

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