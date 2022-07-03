Цены на золото упали на фоне новостей о готовящихся санкциях против РФ

Евросоюз работает над санкциями против российского золота. Об этом сообщает агентство Bloomberg. На фоне новостей цены на драгоценные металлы начали падать, а в банках начали активно убеждать клиентов вкладываться в слитки и монеты.

Стоит ли открывать сейчас так называемые металлические счета? И можно ли будет потом выгодно перепродать золото? Об этом в сюжете телеканала Москва 24.

