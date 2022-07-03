SPF-средства начали исчезать с полок столичных магазинов, а те средства, которые остались, подорожали практически в два раза.

Некоторые продавцы отмечают, что новых завозов не было, товары остались еще с прошлого года.

Однако, отмечается, что пик продаж такой косметики пришелся не на те месяцы, когда наступила жара. В настоящее время показатели чуть ниже января, а вот в марте сумма продаж превысила 1,5 миллиарда рублей. Эксперты уверяют, что это произошло из-за стремления москвичей закупиться впрок.

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