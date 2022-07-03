Банки обязали учитывать полную стоимость кредита при предоставлении ипотеки. Соответствующая поправка вступила в силу с 3 июля.

ПСК отныне не может превышать среднерыночный показатель более чем на треть. Банки обязаны соблюдать этот лимит, выдавая кредиты на покупку квартир, машиномест, земельных участков, строительство жилых домов и рефинансирование ранее выданных ипотек, не подпадающие под госпрограммы.

В ЦБ заявили, что ограничение ПСК позволяет защитить человека от чрезмерной долговой нагрузки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.