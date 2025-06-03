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03 июня, 07:30

Экономика

Россияне смогут жаловаться в Центробанк на обслуживание в финорганизациях

Россияне смогут жаловаться в Центробанк на обслуживание в финорганизациях

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Клиенты российских банков смогут оперативно пожаловаться на обслуживание. Центробанк запустил сервис, где можно рассказать о нарушениях прав потребителей финансовых услуг. Он будет касаться действий микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций.

Чтобы оставить заявление, нужно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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