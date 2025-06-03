Россияне смогут жаловаться в Центробанк на обслуживание в финорганизациях

Клиенты российских банков смогут оперативно пожаловаться на обслуживание. Центробанк запустил сервис, где можно рассказать о нарушениях прав потребителей финансовых услуг. Он будет касаться действий микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций.

Чтобы оставить заявление, нужно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.