03 июня, 12:45Экономика
Сумма одобренных Москвой грантов на патентование в РФ превысила показатель 2023 года
В Москве сумма одобренных грантов на патентование изобретений превысила показатель 2023 года. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Кроме того, для восстановления леса в Подмосковье волонтеры вместе с представителями бизнеса высадили 1,5 тысячи деревьев.
Тем временем дом в Москве, в котором живет композитор Александра Пахмутова, капитально отремонтируют.
Также в столице обработали почти 25 тысяч заявлений об изменении правил землепользования и застройки.