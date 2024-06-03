Сумма одобренных Москвой грантов на патентование в РФ превысила показатель 2023 года

В Москве сумма одобренных грантов на патентование изобретений превысила показатель 2023 года. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Кроме того, для восстановления леса в Подмосковье волонтеры вместе с представителями бизнеса высадили 1,5 тысячи деревьев.

Тем временем дом в Москве, в котором живет композитор Александра Пахмутова, капитально отремонтируют.

Также в столице обработали почти 25 тысяч заявлений об изменении правил землепользования и застройки.