Зарубежный гостиничный бизнес уходит из РФ

Уйдет ли из России сеть гостиниц Hilton – вопрос открытый. У компании есть сложности из-за санкций, да и выручка падает, поскольку иностранных клиентов все меньше. Впрочем, гостиницы могут и не закрыться – они могут перейти к российским владельцам.

Что изменится кроме названия? Могут ли клиенты рассчитывать на тот же пятизвездочный сервис И что будет с ценами? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.