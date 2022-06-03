Отели Marriott продолжат работать в России

Отели Marriott все же продолжат работать в России. Об этом сообщили в Ростуризме. Ранее американская сеть объявила об остановке деятельности на территории нашей страны, из-за введенных западных санкций.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в настоящее время открываются дополнительные возможности для российских отельных сетей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.