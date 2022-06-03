Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 10%

Центробанк 10 июня снизит ключевую ставку до 10%, а возможно и до 9%. Такое мнению высказывают аналитики. Инфляция остается околонулевой, при этом население по-прежнему склонно экономить.

Рубль продолжает укрепляться к доллару, а инфляционные ожидания вернулись к показателям прошлого года. Все это, по словам аналитиков, позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.