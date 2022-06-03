МИД РФ обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы

Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, заявили в МИД РФ.

Два человека, один из них ребенок, погибли из-за детонации взрывного устройства на пляже в Мариуполе. Об этом заявили власти ДНР.

Россия с 14 июня снимает ковидные ограничения для иностранцев, прилетающих в страну.