ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 4–6 июня

ЦБ РФ повысил курс доллара на 4–6 июня до 61,97 рубля, курс евро – до 65,92 рубля.

Адвокатам из недружественных стран запретят работать в России, следует из приказа Минюста РФ.

Пятилетний план дорожного строительства в РФ станет антисанкционной мерой, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.