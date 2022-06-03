Аналитики предсказали, как ЦБ РФ понизит ставку 10 июня

Центробанк России 10 июня снизит ключевую ставку до 10%, а, возможно, и до 9%. Таков прогноз аналитиков.

Инфляция остается околонулевой, при этом население по-прежнему склонно экономить. Рубль продолжает укрепляться к доллару, а инфляционные ожидания вернулись к показателям 2021 года.

Все это, по словам аналитиков, позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.