Бывшие рестораны McDonald's переименуют в "Доминис" – источник

Для бывших ресторанов McDonald's выбрали название. Они будут называться "Доминис".

Тем временем продукцию для ресторанов готовы поставлять производители из Подмосковья. Они уже подписали контракты. Открытие первых точек ожидается 12 июня.

Как изменится меню? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.