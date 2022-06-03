Гостиничные сети Marriott и Hilton могут уйти из РФ – СМИ

Marriott и Hilton могут окончательно уйти из России. Есть сложности из-за санкций, да и выручка падает, так как иностранных клиентов становится все меньше.

При этом известно, что сами гостиницы не закроются. Их могут передать российским владельцам.

Могут ли клиенты рассчитывать на тот же пятизвездочный сервис в случае ухода иностранных брендов? И что будет с ценами?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.