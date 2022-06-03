Портал Московского инновационного кластера расширил функционал

34 тысячи организаций и более 50 тысяч физлиц уже зарегистрировались на цифровой платформе Московского инновационного кластера. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, портал i.moscow – востребованная онлайн-площадка для бизнеса, причем не только в Москве.

Кластер объединяет участников и партнеров из 80 регионов России. На нем есть полезные сервисы для представителей разных сфер, их более 20. Сейчас на портале обновили дизайн, сделали мощную техподдержку и добавили разделы. С их помощью можно искать партнеров и подрядчиков, масштабировать свой бизнес и выходить на зарубежные рынки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

