Бывшие рестораны McDonald's будут называться "Доминис" – источник

Бывшие рестораны McDonald's будут называться "Доминис". Об этом Москве 24 рассказал источник в компании.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом откроются в Москве в воскресенье, 12 июня.