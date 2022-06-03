Фитнес-клубы столкнулись с нехваткой тренажеров из-за санкций

Фитнес-клубы столкнулись с нехваткой тренажеров. Большинство везут из-за рубежа, а в нынешних условиях логистика очень сложная.

Что ждет российскую спортивную индустрию? Как отразится ситуация с поставками на стоимости абонементов? И имеет ли вообще смысл их теперь покупать?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.