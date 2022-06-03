Почти половина зарплаты россиян уходит на аренду квартир, следует из данных аналитиков BusinesStat. Эксперты сравнили среднюю ставку аренды квартир в 2021 году, которая тогда составляла 19 тысяч рублей и медианную зарплату в размере 40,2 тысячи рублей.

Дороже всего снимать жилье на Северном Кавказе, в Крыму и Краснодарском крае. Дешевле всего – на Чукотке. Москва и Санкт-Петербург оказались в середине списка.

Годом ранее расходы на аренду были еще больше. Уходило почти 53% от зарплаты. Сейчас спрос упал. В Москве, к примеру, предложений в пять раз больше спроса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

