Официальный курс евро опустился ниже 89 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 1 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс европейской валюты снизился на 35 копеек – до 88,99 рубля. Доллар вырос на 4 копейки, составив 73,2 рубля.