В Кремле прокомментировали отказ от доллара в ФНБ

В Кремле прокомментировали скорый отказ от доллара в фонде национального благосостояния. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что дедолларизация идет во многих странах из-за беспокойства о надежности американской валюты. По его словам, процесс отказа от доллара постоянный и виден невооруженным глазом.

Ранее глава Минфина заявил, что Россия полностью откажется от доллара в структуре фонда национального благосостояния в течение месяца и снизит долю британского фунта в нем.

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