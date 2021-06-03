В Сети обсуждают заоблачные цены буфета Экономического форума в Петербурге

В Сеть выкладывают фото и видео с антикризисным меню из буфета ПМЭФ.

Сырники, например, стоят 1 100 рублей. За бокал пива просят 1 300. А бизнес-ланч обойдется почти в четыре тысячи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.