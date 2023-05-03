В торговых сетях появятся полки с российскими непродовольственными товарами – Минпромторг

В торговых сетях появятся "российские" полки, сообщили в Минпромторге. Речь идет о крупных непродовольственных магазинах.

Место на торговых стеллажах очистят для бытовой химии, косметики и одежды. При этом под отечественными будут иметь ввиду только те товары, которые сделаны на территории России. Международные бренды, производство которых за пределами России, в список не войдут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.