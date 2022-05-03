Эксперт оценил влияние ускорившейся инфляции на рост цен в РФ

В России ускорилась инфляция. Об этом сообщают в Минэкономразвития. Насколько уже выросли цены? И что дорожает сильнее всего?

На эти и другие актуальные вопросы ответил экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков.

