Российские магазины электроники возобновили программы рассрочки

Российские магазины электроники возобновили продажи по программе рассрочки. Так продавцы стимулируют спрос, который резко упал, после мартовского бума продаж.

Тем не менее, в рассрочку можно приобрести не все товары, а только определенные или с дополнительными условиями. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

