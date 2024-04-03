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03 апреля, 07:15

Экономика

В цехе домостроения в Марушкинском рассказали о строительстве модульного жилья

В цехе домостроения в Марушкинском рассказали о строительстве модульного жилья

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В Москве строят модульное жилье прямо на заводе. Экспериментальный цех такого домостроения в поселении Марушкинском запустили два года назад. Его мощность составляет 100 тысяч квадратных метров в год.

По соседству с цехом находится основной завод, где готовы собирать около 50 многоэтажных домов ежегодно. Это ускорит выполнение многих проектов в городе, в том числе программу реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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