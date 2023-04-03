Некоторые арабские авиакомпании начали принимать оплату российскими картами. Об этом сообщили клиенты.

Так, Air Arabia позволяет провести операцию через систему быстрых платежей. Ссылку отправляют сразу после оформления брони билета на сайте и обращения в службу поддержки. За выписку билета берут комиссию 6%.

Известно, что компания Fly Dubai в качестве сбора агента берет две тысячи рублей, а в Emirates оплата проходит через QR-код. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.