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Экономика

Арабские авиакомпании начали принимать оплату российскими картами

Арабские авиакомпании начали принимать оплату российскими картами

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Air Arabia и Fly Dubai начали принимать карты Visa и MasterCard из РФ с помощью СБП

Некоторые арабские авиакомпании начали принимать оплату российскими картами. Об этом сообщили клиенты.

Так, Air Arabia позволяет провести операцию через систему быстрых платежей. Ссылку отправляют сразу после оформления брони билета на сайте и обращения в службу поддержки. За выписку билета берут комиссию 6%.

Известно, что компания Fly Dubai в качестве сбора агента берет две тысячи рублей, а в Emirates оплата проходит через QR-код. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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