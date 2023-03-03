Центробанк РФ возобновил печать купюр номиналом 10 рублей

В Россию вернутся бумажные десятирублевые купюры. Об этом сообщили в Центробанке.

Выпускать их прекратили в 2013 году, тогда купюры были в активном обороте и быстро приходили в негодность. Поэтому их заменили металлическими деньгами. Теперь сырье для монет подорожало, а банкноты научились делать более износостойкими.

Так, в производстве будут использовать технологию лакировки. Ее уже успели испытать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.