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Экономика

Центробанк РФ возобновил печать купюр номиналом 10 рублей

Центробанк РФ возобновил печать купюр номиналом 10 рублей

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В Россию вернутся бумажные десятирублевые купюры. Об этом сообщили в Центробанке.

Выпускать их прекратили в 2013 году, тогда купюры были в активном обороте и быстро приходили в негодность. Поэтому их заменили металлическими деньгами. Теперь сырье для монет подорожало, а банкноты научились делать более износостойкими.

Так, в производстве будут использовать технологию лакировки. Ее уже успели испытать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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