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Экономика

Работа над запуском платежной системы "Мир" на Кубе почти завершена – посол РФ

Работа над запуском платежной системы "Мир" на Кубе почти завершена – посол РФ

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На Кубе запустят платежную систему "Мир", в данный момент завершается подготовка. Об этом заявил посол России Андрей Гуськов, ссылаясь на информацию из Гаваны.

По его словам, это увеличит поток российских туристов на остров.

Выпуск пластика в России, подключенного к этой системе, в 2022 году вырос на 60%. Об этом заявили в Банке России. Там это связали с уходом из страны Visa и Mastercard. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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