Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22:45

Экономика

Производители молочных продуктов стали опасаться срывов поставок иностранной закваски в РФ

Производители молочных продуктов стали опасаться срывов поставок иностранной закваски в РФ

Московский завод "Микрон" увеличит производство чипов для загранпаспортов

"Актуальный репортаж": арендаторы начали массово закрывать магазины в центре Москвы

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 36 снарядов за два часа 3 февраля

Столичный завод увеличит производство чипов для загранпаспортов

Производители кисломолочной продукции предупредили о нехватке биозакваски в РФ

Завод "Микрон" увеличит производство чипов для загранпаспортов

Новости часа: Turkish Airlines не принимает оплату за авиабилеты картой "Мир"

Компания Turkish Airlines снова начала принимать российские карты "Мир"

Новости часа: в Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ

Производители молочных продуктов опасаются срывов поставок иностранной закваски. Она используется для приготовления сметаны, творога, сыра и другой продукции.

Зависимость от импорта, по данным отечественных компаний, составляет 80%. На данный момент организации из РФ работают над отечественной закваской, но это процесс, который потребует большого количества времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоВиктория ЖильцоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика