Производители молочных продуктов стали опасаться срывов поставок иностранной закваски в РФ

Производители молочных продуктов опасаются срывов поставок иностранной закваски. Она используется для приготовления сметаны, творога, сыра и другой продукции.

Зависимость от импорта, по данным отечественных компаний, составляет 80%. На данный момент организации из РФ работают над отечественной закваской, но это процесс, который потребует большого количества времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.