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Экономика

Московский завод "Микрон" увеличит производство чипов для загранпаспортов

Московский завод "Микрон" увеличит производство чипов для загранпаспортов

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Вместо биометрических паспортов, с которыми возникли проблемы, россияне могут ускоренно оформить пятилетние документы. Это работает в том случае, если уже отправлено заявление, рассказали в МВД РФ.

На данный момент подать документы на паспорт с электронным носителем временно нельзя из-за нехватки чипов. Но решение уже нашли – их производство увеличат на заводе "Микрон". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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