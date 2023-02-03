Московский завод "Микрон" увеличит производство чипов для загранпаспортов

Вместо биометрических паспортов, с которыми возникли проблемы, россияне могут ускоренно оформить пятилетние документы. Это работает в том случае, если уже отправлено заявление, рассказали в МВД РФ.

На данный момент подать документы на паспорт с электронным носителем временно нельзя из-за нехватки чипов. Но решение уже нашли – их производство увеличат на заводе "Микрон". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.