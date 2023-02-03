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Экономика

Эксперты рассказали, где будут закупаться материалы для чипов биометрических паспортов

Эксперты рассказали, где будут закупаться материалы для чипов биометрических паспортов

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С 2 февраля временно приостановили выдачу россиянам загранпаспортов нового образца. Такая мера связана с высоким спросом на них.

Стало известно, что производство чипов увеличат на московском заводе. Руководитель СКБ "Робототехника" рассказал, где и как будут закупаться необходимые расходные материалы. Он отметил, что есть возможность купить микросхемы и расходные материалы через третьи страны.

На данный момент вместо биометрических паспортов, с которыми возникли проблемы, россияне могут ускоренно оформить документы сроком на пять лет. Об этом рассказали в МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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