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Стало известно, сколько будет стоить букет роз ко Дню святого Валентина в Москве

Стало известно, сколько будет стоить букет роз ко Дню святого Валентина в Москве

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Названа средняя стоимость букета роз в столице ко Дню святого Валентина

В Москве букет из роз в День всех влюбленных будет стоить около 1,5 тысячи рублей. Среднюю цену подсчитали в Ассоциации российских флористов.

Специалисты уточнили, что одна обычная роза стоит около 200 рублей, поэтому букет из пяти цветов обойдется в тысячу рублей. По их словам, еще букет нужно красиво упаковать и разбавить зеленью, поэтому итоговая цена увеличится.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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