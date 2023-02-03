Стало известно, сколько будет стоить букет роз ко Дню святого Валентина в Москве

В Москве букет из роз в День всех влюбленных будет стоить около 1,5 тысячи рублей. Среднюю цену подсчитали в Ассоциации российских флористов.

Специалисты уточнили, что одна обычная роза стоит около 200 рублей, поэтому букет из пяти цветов обойдется в тысячу рублей. По их словам, еще букет нужно красиво упаковать и разбавить зеленью, поэтому итоговая цена увеличится.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.