Москвичам рассказали, как изменились цены на творог

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на творог "Простоквашино" 9%, упаковка 200 граммов.

В "Пятерочке" стоимость снизили до 99,99 рубля. Ранее было на 30 рублей дороже. В "Перекрестке" цена стабильная – 129,9 рубля. Пока никаких акций нет.

В "Азбуке Вкуса" творог подешевел на 12 рублей, но все равно дороже других – 132 рубля. Ранее цена была 148 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.