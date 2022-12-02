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Общество

Новости часа: банки РФ предоставили военнослужащим более 100 тыс кредитных каникул

Новости часа: банки РФ предоставили военнослужащим более 100 тыс кредитных каникул

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Банки РФ предоставили военнослужащим и их семьям более 100 тысяч кредитных каникул на 45 миллиардов. Такие данные опубликовал ЦБ России.

Раздел про спецоперацию на Украине включат в школьные учебники истории. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Производитель мороженого Baskin Robbins в России сменил название марки на BRandICE. Компания зарегистрировала новую торговую марку.

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экономикаобразованиеобществобизнесвидеоАлина Гилева
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